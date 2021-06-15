موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيا

ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، تزايدت عمليات البحث عن موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، حيث أن جميع الطلبة في كافة محافظات الجزائر قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم لهذا الفصل الدراسي، وهم الآن يبحثون عن النتائج على شبكة الإنترنت، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ فترة أن النتائج سوف تكون على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهو الموقع الرسمي الذي سوف يقوم بنشر النتائج عقب ظهورها على الفور، ولذلك نستعرض لكم اليوم موقع الحصول على نتائج الطلاب، وأيضا كيفية الحصول عليها الكترونيا عبر هذا الموقع، هذا إلى جانب موعد ظهور النتائج بشكل رسمي.

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

يتساءل البعض عن موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج سيتم الإعلان عنها رسميا في يوم 18 جوان، ليتمكن الطلاب في هذا اليوم من الحصول عليها عبر الموقع الذي حددته الوزارة وهو موقع الديوان الوطني، حيث يتمكن أي طالب من الحصول على نتائجه عن طريق ادخال بيانات معينة ومنها رقم الجلوس ورقم التسجيل وكلاهما كان مدونا على الاستدعاء الخاص بإجراء الامتحانات، وإليكم في الفقرة القادمة خطوات الحصول على نتائج الطلاب إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

قدمنا لكم اعزائي الطلاب موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بشكل رسمي في الجزائر، ونقدم لكم الان خطوات الحصول على النتيجة ..