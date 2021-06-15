في عرض البحر.. "عملية لبنانية" خاطفة ضد مهربي البشر

دوت الخليج :- أوقف الجيش اللبناني مركبا في عرض البحر قبالة مدينة طرابلس شمالي لبنان، وعلى متنه 10 أشخاص من بينهم 9 سوريين إضافة إلى لبناني، كانوا يحاولون الهرب بطريقة غير شرعية إلى خارج الأراضي اللبنانية.

وجاء في بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن "وحدة من القوات البحرية في الجيش، أوقفت مركباً تمّ رصده على مسافة 5.5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس شمال لبنان، وذلك أثناء محاولة تهريب 10 أشخاص من بينهم 9 سوريين إضافة إلى لبناني واحد عبر المياه الإقليمية اللبنانية".

وسُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة وتم مباشرة التحقيق معهم ، وفق "سكاي نيوز ".

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ولا تتوقف عمليات الهجرة غير الشرعية من المياه اللبنانية وصولا إلى قبرص وأوروبا من قبل لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

وساهمت الأزمة الاقتصادية في لبنان بدفع المئات من المواطنين واللاجئين إلى محاولة الهرب عبر الهجرة غير الشرعية باستخدام المراكب.

وكانت السلطات القبرصية أعادت المئات من اللبنانيين الذين وصلوا إلى شواطئها بعد نجاحهم في اجتياز المياه الإقليمية اللبنانية عبر هذه المراكب.