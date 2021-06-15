جبهة التحرير الوطنى والمستقلون يتصدران النتائج المؤقتة للانتخابات الجزائرية

وقال شرفى، فى مؤتمر صحفى عقده بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة مساء اليوم، إن حزب جبهة التحرير الوطنى فاز بـ105 مقاعد من أصل 407 مقاعد جرى الانتخاب عليها، بنسبة 26%.
وأضاف أن مجموعة القوائم المستقلة فازت بـ78 مقعدا بنسبة 19%، معتبرا أن هذه النتيجة تقدم عنصرا جديدا فى الحياة السياسية بالجزائر، حيث أن ثانى أكبر القوى السياسية تمثيلا فى البرلمان هم المستقلون.
وأشار إلى أن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (الذراع السياسى للإخوان المسلمين) فاز بـ64 مقعدا بنسبة 16%، تلاه حزب التجمع الوطنى الديمقراطى بـ57 مقعدا، بنسبة 14%، ثم حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدا بنسبة 12%، ثم حزب حركة البناء الوطنى بـ40 مقعدا بنسبة 8.5%.
وأوضح أن أحزاب جبهة الحكم الراشد وصوت الشعب فاز كلا منهما بثلاثة مقاعد، كما فازت أحزاب جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة والفجر الجديد بمقعدين لكل منهم، وأحزاب الجزائر الجديدة والكرامة وجيل جديد بمقعد واحد لكل منهم.
وأكد شرفى أن هذه النتائج تبقى مؤقتة لحين مراجعتها وإقرارها من قبل المجلس الدستورى (أعلى هيئة دستورية فى البلاد)، بحسب قانون الانتخابات.
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