الأردن يدين سماح السلطات الاسرائيلية بتنفيذ مسيرة استفزازية فى القدس

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن سماح السلطات الإسرائيلية للمسيرة الاستفزازية وما تخللها من هتافات وشعارات عنصرية وتحريضية وإساءات، واعتداءات الشرطة على المقدسيين ومنعهم من دخول البلدة القديمة والتضييق عليهم، هى تصرفات تصعيدية مرفوضة ومدانة وتتنافى مع كافة الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد والعنف.
وحمّل الفايز، السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الذى جرى اليوم، وطالبها بالكف عن الاعتداءات والاستفزازات، واحترام الوضع القائم التاريخى والقانونى فى القدس.
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