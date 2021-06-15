إيطاليا.. 63 وفاة و1255 إصابة جديدة بكورونا 

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنه تم تسجيل 63 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مقابل 36 حالة يوم أمس، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 907 إلى 1255.
وبحسب الوزارة، يبلغ إجمالي حالات الوفاة 127101 منذ بدء انتشار الوباء في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.
أما إجمالي حالات الإصابة فيبلغ 4.25 مليون حالة حتى الآن.
وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 212112 اختبارا لكوفيد-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ79524 اختبارا في اليوم السابق.
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