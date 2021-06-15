نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2021 cinq.onec.dz موعد ظهورها وخطوات الاستعلام عنها

نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2021، يزداد البحث من قبل أولياء الأمور عن نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، كما أنهم يرغبون في التعرف على موعد ظهورها بشكل رسمي وما هو الموقع الرسمي الذي سوف يقوم بنشر النتائج، وقد انتهى الطلاب في الأيام الماضية من أداء امتحانات جميع المواد، وقد شعر الأهالي بقلق شديد اثناء قيام أبناءهم بتأدية هذه الامتحانات، وذلك بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد، ولكن وزارة التعليم قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحمي الطالب من التعرض للإصابة بالفيروس، وإليكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن النتيجة، وايضا الموعد الرسمي لظهورها والذي قد حددته وزارة التربية الوطنية.

موعد ظهور نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2021

ينتظر الطلاب والأهالي ظهور نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2021، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستظهر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بشكل رسمي في يوم 18 جوان، وأنه يجب على الطالب كتابة جميع بياناته صحيحة عند الدخول على الموقع المحدد لكي يحصل على نتائجه على الفور، ويشعر الطلاب والأهالي الان بالقلق تجاه هذه النتائج، وينتظرون موعد ظهورها بفارغ الصبر، ونقدم لكم الخطوات التي سوف تقومون باتباعها لكي تحصلوا على النتائج بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2021

حتى يحصل الطالب على نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2021، يجب أن يقوم باتباع هذه الخطوات ..