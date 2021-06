تطعيم المئات في نيويورك بجرعة منتهية الصلاحية من لقاح كورونا

وتشجع إدارة الصحة في المدينة كل من تلقوا لقاح "فايزر" في مبنى "إن إف إل إكسبيرينس" بين 5 و10 يونيو، على جدولة موعد لتلقي جرعة بديلة في أقرب وقت ممكن.

وقال مايكل لانزا، متحدثا باسم قسم الصحة في نيويورك، إنه على الرغم من عدم وجود مخاطر على سلامة المرضى، لكن "إعادة التطعيم تهدف لضمان حماية (هؤلاء) الأفراد بشكل كامل".

وأضاف لانزا أن الأشخاص المعنيين "تلقوا رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية، وتتم مراسلتهم بريديا للتأكد من أنهم على علم بهذا الوضع".

وقالت خدمات التطعيم التابعة لشركة "إيه تي سي"، المسؤولة عن حقن التطعيمات من خلال عقد مع مدينة نيويورك، في بيان: "نعتذر عن الإزعاج لمن تلقوا مجموعة اللقاح المعنية ونريد أن يعرف الناس أولا وقبل كل شيء أنه تم إبلاغنا بعدم وجود خطر من الجرعات التي تلقوها".

ومنذ ذلك الحين، استبدلت المدينة شركة "إيه تي سي" بأخرى، لتقديم التطعيمات في موقع تايمز سكوير.

وقد وصلت مدينة نيويورك هذا الأسبوع إلى نقطة بارزة، بعد تطعيم 70 في المئة من سكانها البالغين ضد كوفيد-19.

وقال حاكم المدينة، أندرو كومو

Today New York State reached our goal of 70% adult vaccination. That means we can return to life as we know it. Effective immediately, state-mandated COVID restrictions are lifted across commercial and social settings. pic.twitter.com/sMdqkSJ6h5

إن "هذا يعني أنه يمكننا العودة إلى الحياة كما نعرفها"، مشيرا إلى أن المدينة سترفع مجموعة من القيود التي فرضتها سابقا للحد من انتشار الجائحة.

وأعلن

Today is a momentous day, and New Yorkers deserve it because it has been a long, long road.



In honor of the lifting of nearly all COVID restrictions, and in gratitude of our essential workers, we'll have fireworks across the state to celebrate.



Look out for them at 9:15pm! 🎆