مقتل 3 أشخاص فى انفجار لغم جنوب العراق

جدة - نرمين السيد - وأفادت الخلية الأمنية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم، بأن الأشخاص الثلاثة من عائلة واحدة، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان مصدر أمنى قد أفاد يوم الأحد الماضى، بمقتل أربعة أشخاص جراء انفجار غامض فى محافظة السليمانية شمالى العراق.