إسرائيل فى رسالة إلى الأردن والسلطة الفلسطينية: لا نريد تصعيد الوضع بالقدس

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم" انطلقت اليوم "مسيرة الأعلام" لليمينيين اليهود من باب العامود فى القدس، وبالتزامن انطلقت مسيرة فى بيت لحم رفضا لها. وأفادت مراسلة "روسيا اليوم" بأن الجيش الإسرائيلى قمع مسيرة بيت لحم بوابل من قنابل الغاز. واندلعت مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالى، حيث قام الجيش الإسرائيلى بقمع المتظاهرين عند مستوطنة بيت ايل.

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