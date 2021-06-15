ولاية نيويورك ترفع معظم قيود كورونا

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم الثلاثاء رفع معظم قيود كوفيد-19 بعد تطعيم 70 في المائة من جميع سكان الولاية البالغين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.
وقال كومو في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم حققت ولاية نيويورك هدفها المتمثل في تطعيم 70% وهذا يعني أنه يمكننا العودة إلى الحياة كما نعرفها".
وفي العام الماضي، أصبحت نيويورك بؤرة فيروس كورونا في البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 53000 حالة وفاة وأكثر من مليوني إصابة. ومنذ ذلك الحين نجحت الولاية في خفض معدل الإصابات وتطعيم السكان.
ويوم الأحد، كان متوسط معدلات الإصابة الإيجابية لسبعة أيام 0.41 في المائة، وهو أقل من ذروة الولاية البالغة 7.9 في المائة في 4 يناير.
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