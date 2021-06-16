احجز وامتلك في8مشاريع سكنية تستخدم أساليب البناء الحديث في ضاحية الجوان بالرياض

من خلال العروض والتصاميم الهندسية التي تقدمها منصة سكني للراغبين في تملك وحدة سكنية مميزة في الاماكن التي يتيحها سكني بجميع مناطق المملكة ، حيث اعلن برنامج “سكني” أن 8 مشاريع من أصل 12 مشروعاً سكنياً في ضاحية الجوان الواقعة شمال الرياض، التي تقوم على تطويرها الشركة الوطنية للإسكان يتم فيها تطبيق أساليب البناء الحديث المعتمدة، وذلك بما يسهم في تسريع إنجاز الوحدات السكنية وفق الجودة والسعر المناسب، فضلاً عن دورها في خفض الوقت المستغرق لبناء الوحدات السكنية ورفع القدرة الإنتاجية للمشاريع، ومن خلال مقالي في موقع ثقفني سوف نعرض لكم مقال بخصوص مااعلنت عنه سكني من مشاريع جديدة حيث اعلنت عن 8 مشاريع سكنية تستخدم أساليب البناء الحديث في ضاحية الجوان بالرياض بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين وتسريع طرق البناء ولكي تتيح افضل عروض واجمل التصاميم المختلفة للوحدات والفلل السكنية باحسن اساليب البناء الحديثة.

بناء حديث وتقنية الوحدات الخرسانية الجاهزة:

تقدم سكني أفضل تقنية لتجهيز وبناء الوحدات السكنية التي تقدمها للمواطنين، علماً بإنها تضم العديد من أساليب البناء الحديثة التي يتم استخدامها والاعتماد عليها في المشاريع الحديثة المتطورة (تقنية الوحدات الخرسانية الجاهزة، وتقنية الخرسانة مسبقة الصنع المعزولة، وتقنية الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، وتقنية القوالب الخرسانية المعزولة، وتقنية الوحدات الجاهزة من الحديد الخفيف، وتقنية الهياكل الحديدية الخفيفة، وتقنية القوالب النفقية).

تحسين وتسريع طرق البناء الحديث في الوحدات السكنية المقدمة في سكني:

ومن الجدير بالذكر إنه عند استخدام الأساليب الحديثة للبناء في مشاريع برنامج “سكني” والسعي وراء تطبيقها، فهنا يتم تحقيق الأهداف الأساسية التي يسعى وراها ومنها تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين وتسريع طرق البناء، حيث تتميز تلك الأساليب بتوفير نحو 30% من التكلفة النهائية للبناء على أقل تقدير، بالإضافة إلى المساعدة على إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، إلى جانب إسهامها في تحسين جودة الحياة عبر توفير معايير السلامة والبيئة للمستفيد النهائي وتُخفض تكاليف الوحدات، حيث توفر على المستفيد تكاليف صيانة أقل وتخفض تكلفة الطاقة بتوفير ما يصل إلى 40% من الفواتير لوجود العزل.

خرسانة معزولة مسبقة الصب توفر عزلا فعالا وسريعة التنفيذ:

وتشمل أساليب البناء الحديثة المستخدمة في مشاريع ضاحية الجوان،حيث تشمل تقنيات حديثة في البناء وهي كالتالي:

تقنية البناء بالخرسانة المعزولة مسبقة الصب التي توفر عزلا فعالاً وتتفوق بسرعة تنفيذها 50% عن باقي أنظمة البناء التقليدية، كما أنها توفر من استهلاك الطاقة وتساهم في زيادة العمر الافتراضي للمبنى، كما تتميز بسهولة تركيب الأعمال الكهرو ميكانيكية. أما التقنية الثانية فهي تقنية قوالب صب الخرسانة أو ما تسمى بالقوالب النفقية التي تستخدم لتشكيل الأرضية والجدار في نفس الوقت بأشكال وأحجام مختلفة، وتجمع بين دقة البناء خارج الموقع والمرونة والاقتصاد في البناء داخل الموقع.

ونذكر إنها تضم عدداً من المميزات وهي فعالة على أعلى درجة بهدف استخدامها في الإنشاءات الخلوية المتكررة، وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال قطاع الإسكان وتحديداً عبر مبادرة “البناء الحديث” على تحفيز المستثمرين لتوطين تقنيات البناء المبتكرة وتطوير العمليات التشغيلية، ومقاولي تقنية البناء لتطوير وتنمية قدراتهم في البناء، ودعم المطورين العقاريين وتحفيزهم لاعتماد الأساليب الحديثة، ومواءمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين، مع رفع قدرة البناء السنوية، وزيادة مساهمة قطاع البناء في ضخ فرص العمل الملائمة للمواطنين السعوديين، والاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة.