كل ما تريد معرفته عن منصة تبرع..ورابط التسجيل

تعد منصة تبرع، المنصة الرسمية للزكاة وجمع التبرعات في الممكلة العربية السعودية، والتابعة لوزارة الموراد البشرية، من أهم المنصات الإلكترونية التي اطلاقتها الممكلة في الفترة الأخيرة، حيث تهدف إلى إدارة التبرعات وضمان وصولها إلى من يستحقها داخل المملكة، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المملكة مؤخرًا، توفيرًا للوقت والجهد وحرصا منها علي سلامة وصحة مواطنيها، في ظل تفشي فيروس كورونا وتداعياته حول العالم.

“سرًا وعلانية”، شعار رفعته منصة تبرع؛ لإيصال التبرعات لكل مناطق ومدن الممكلة من خلال عملية تبرع شفافة تحت إشراف وحكومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن منصة “تبرع”،في وقت سابق، للقيام من خلالها بالتبرع من أجل الزكاة وأي تبرعات أخري علي مدار العام.

منصة تبرع

هي منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، يقدم من خلالها خدمات التبرع النقدي للجمعيات الخيرية وغيرها، حيث تعتبر منصة تبرع نموذجية وطنية والحل الأمثل لإيصال المتبرع المحتاج في كافة انحاء المملكة.

وتهدف منصة تبرع في أن تكون من أفضل وأسهل طريقة لعرض المزيد من المنتجات الخاصة بالتبرع في مكان واحد؛ من أجل سهولة عملية الوصول للمتبرعين إلى الجميعات الخيرية وتشجيع المواطنين علي فعل الخير في جميع مناطق الممكلة بشفافية وموثوقية.

وسعت المنصة من خلال نظام إلكتروني تحت إشراف وحوكمة وإدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، لتكون نموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة في البلاد.

كيفية التسجيل في منصة تبرع

وللراغبين في الإنضمام إلى منصة “تبرع” يمكنك التسجيل علي موقعها الإلكتروني باتباع الخطوات الآتية: