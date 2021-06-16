اجراءات وموعد تطبيق كود البناء الموحد على المشاريع السكنية من وزارة الشؤون البلدية

اجراءات وموعد تطبيق كود البناء الموحد على المشاريع السكنية 1442 من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، استعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية في اجتماع الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالرياض، إجراءات تطبيق كود البناء الموحد على المشاريع السكنية، والبرامج الممكنة من تحقيق مجموع الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذ تتعلق بالبناء والتشييد، لذا نتناول اليوم إجراءات وموعد تطبيق كود البناء الموحد على المشاريع السكنية 1442 من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية.

إجراءات تطبيق كود البناء الموحد

يستهدف كود البناء السعودي السلامة والصحة العامة ومتانة وسلامة واستقرار المباني والمنشآت، وذلك مع توفير سبل حماية المواطنين والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل، ويشمل نطاق كود البناء الموحد المباني الجديد، بما فيها التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة التي تضم التوسعة والتعديل والترميم والإزالة، لتوفير حاجة المواطنين من الأمن والسلامة واستقرار المباني السكنية.

موعد تطبيق كود البناء السعودي

لا تسمح المملكة العربية السعودية والتي تمثلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأي نوع من أنواع التهاون في حماية المواطنين والممتلكات، والتي تبدأ بالسلامة والصحة العامة واستقرار المباني والمنشأت التي يعيش فيها المواطن، وقد حددت اللجنة الوطنية لكود البناء الموحد السعودي تاريخ الأول من يوليو المقبل للعام الميلادي الجاري 2021، والتي توافق الحادي والعشرين من ذي القعدة للعام الهجري الجري 1442 موعدا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية.

تطبيق كود البناء على المشاريع السكنية

يشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق كود البناء الموحد، عدد من الجهات ذات علاقة بها وهم المديرية العامة للدفاع المدني، وزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء الموحد درجة الاعتماد للمنشأت، وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين إتمام، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والتراخيص الفوري لها خلال ثلاثون ثانية، بالإضافة إلى برنامج المقاول المعتمد وواعد ورحلة العميد في ترخيص المباني السكنية عبر منصة بلدي، كما يوفر الكود السعودي للمباني السكنية الإضاءة والتهوية الكافية ومتانة واستقرار للمباني حفاظا على السلامة والصحة العامة.