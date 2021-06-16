مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة:دعم عربى لمصر والسودان بأزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالفتاح، فى اتصال هاتفى لبرنامج (مساء دى.أم.سى) على قناة (دى.أم.سى) مع الإعلامى رامى رضوان، أن هناك جلسة حالية بمجلس الأمن الدولى تناقش ما يحدث فى إثيوبيا، لافتا إلى أن إثيوبيا لديها العديد من الجبهات المفتوحة ومنها مشكلة الحدود مع السودان والأعمال العسكرية المتبادلة فى هذه المنطقة وبخاصة الانتخابات التى جعلت رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد يأخذ العديد من المواقف المتصلبة.

وأكد أن التحركات المصرية والعربية فى ملف سد النهضة لن تتوقف، مشيرا إلى تأجيل اجتماع دعت إليه الكونجو (رئيس الاتحاد الإفريقى) فى 17 يونيو الجارى، بناء على طلب إثيوبيا، التى تماطل وتسوف ولا ترغب فى حضور الاجتماع.

وردا على سؤال حول إمكانية أن تكون نهاية هذه الأزمة من خلال مجلس الأمن الدولى، قال مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة إن مصر قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن العام الماضى يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان إبرام - فى أسرع وقت ممكن - اتفاقية حول ملء وتشغيل السد، ويحثهم على الامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية بما فى ذلك البدء فى ملء خزان السد إلى أن يتم إبرام هذه الاتفاقية ، لافتا إلى أنه لا يعلم الطلبات التى ستأتى من مصر ومن السودان ولم يتم بدء التشاور فى هذا الموضوع.

وأوضح أن الجامعة العربية تنفذ ما تتفق عليه الدول الأطراف بما فيها اجتماعات المجلس الوزارى والأطراف المعنية فى القضية كما وردت فى التوجيهات الخاصة بالقرار الصادر.