فضاء أولياء التلاميذ 2021 الآن كشف نقاط الفصل الثاني tharwa.education.gov.dz بالهوية

سجل الآن في فضاء أولياء التلاميذ 2021 للفصل الدراسي الثاني يترقب الطلبة والطالبات ظهور نتائج الفصل الدراسي الذي سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لفضاء أولياء التلاميذ الذي قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية والتي عملت على إطلاقه لكي يتم العمل بمنظومة التعلم عن بعد لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا التي يعاني منه جميع دول العالم.

طريقة تسجيل جديد في فضاء أولياء التلاميذ

يمكن لجميع أولياء الأمور من الآن التقدم إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ التي تهتم كثيراً بخدمات المواطنين وخاصة أولياء الأمور الذين لديهم أبناء بالمنظومة التعليمة ويجب أن يقوموا باتباع بعض من الخطوات التالية:

يجب أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي ثروة الإلكتروني. ثم يتم اختيار تسجيل جديد لعمل حساب في الموقع. ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. بعدها يتم إدخال جميع المعلومات والبيانات التي تطلب من ولي الأمر للحصول على كشف نقاط الفصل الدراسي. ثم يتم اختيار كلمة نتائج أبنائي. قم بعد ذلك باختيار الفصل الدراسي الثاني التي ترغب في الاستعلام عنه.

رابط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر في الأيام الماضية عن كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، كما أن الموقع يقوم باستقبال الكثير من تسجيلات الدخول الجديدة من خلال موقع ثروة الالكترونية التي قد تم إطلاقه لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المنتشر في البلاد، لذلك خصصت الوزارة منصة فضاء لكي يتم من خلالها التعلم عن بعد وأداء الامتحانات وتلقى المعلومات فهي حلقة الوصل الوحيدة بين الطلاب والمعلمين.