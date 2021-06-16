نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 الجزائر.. تسجيل الدخول وحساب المعدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021، ستعلن وزارة التربية الوطنية نتائج التعليم المتوسط والابتدائي للفصل الثاني يوم العشرين من جوان الحالي، وذلك حيثما حددت التربية الوطنية موعد الإعلان عن نتائج السانكيام والبيام 2021 خلال بيان رسمي الأسبوع الماضي، ويود جميع أولياء التلاميذ الآن الإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 وذلك من خلال الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة معدلات الفصل الثاني 2021 وقت إعلان ورصد النقاط للتلاميذ، وسنوضح لكم أدناه كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط للفصل الثاني 2021.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021

وخلال موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، ليس فقط يُمكنكم الإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ، ولكن يُمكنكم موقع فضاء أولياء التلاميذ من معرفة ومتابعة حساب المعدل للتلميذ منذ بدء الفصل الدراسي الأول أو الثاني، ويتم الإطلاع على كشف النقاط بعدما يتم إتمام عملية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ والحصول على إمكانية معرفة معدلات الفصل الثاني 2021.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021

إليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، والذي تم إطلاقه في الثامن من شهر مارس الماضي حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط متوسط وابتدائي tharwa education gov dz 2021، وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

الدخول لفضاء أولياء عبر الرابط: https://tharwa.education.gov.dz

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع:

كتابة بيانات الولي كما في الصورة:

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب :

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر:

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اختيار أيقونة على تسجيل جديد

وبعد بعد طبع الاستمارة، يجب توجه ولي الأمر إلى مؤسسة التمدرس للتلميذ وبدفع الاستمارة بعد إمضاءها، وبعد الموافقة من طرف مدير المؤسسة سيتحصل الولي على وصل استلام و سيصبح بذلك حسابه مفعل و يمكنه الدخول إليه بالبريد الإلكتروني.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نقاط الفصل الثاني 2021 خلال الساعات الأولى من يوم 20 جوان موعد إعلان نتائج السانكيام والبيام في الجزائر للفصل الدراسي الثاني 2021، وللإطلاع على معدل التلاميذ الفصل الثاني سيتم من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021.