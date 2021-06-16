نتائج السانكيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني التابع للوزارة بالرقم الوطني

نتائج السانكيام 2021 ، لا حديث الآن لمواطني الجزائر سوى نتائج السانكيام 2021 ويقومون بالبحث عن رابط الإعلان عن النتيجة، وخصوصًا أن موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية 2021 اقترب، وقد وضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن النتيجة سيتم عرضها على موقع فضاء أولياء التلاميذ، وسيكون الموقع جاهز لعرض النتيجة خلال أيام قليلة أو ربما ساعات قليلة من الآن، وقد أدى الطلاب الامتحانات وخوفهم الأكبر كان من فيروس كورونا أكثر من خوفهم من الاختبارات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الفترة ما بين 17 إلى 20 يونيو الحالي، وذلك على حسب مصادر موثوقة من الوزارة.

نتائج السانكيام 2021

نتائج السانكيام 2021 من أهم النتائج بدولة الجزائر وهي مرحلة مهمة يكتسب خلالها الطالب العديد من الخبرات والمعلومات، وللعلم أنها حجر الأساس الذي يحدد مستقبل الطالب، وقد عاني الطلاب خلال الفترة الماضية من فيروس كورونا المستجد، وقد عملت وزارة التربية الوطنية على توفير جميع الوسائل المتاحة من أجل استمرار العملية التعليمية، وكانت إجراءات الوزارة أن تستمر عملية التعلم والدراسة دون الذهاب إلى المدرسة عن طريق نظام التعليم عن بعد.

الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021

تقوم مؤسسة الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات التابع للوزارة بالإعلان عن نتائج السانكيام 2021 من خلال موقع فضاء أولياء الأمور، ويتم الاستعلام عن النتائج كالتالي: