خطوات استخراج جواز سفر سعودي جديد  إلكترونياً عبر أبشر والتوصيل ب البريد السعودي

جواز سفر سعودي جديد يمكن أن يستخرجه أي مواطن يحمل الجنسية السعودية، وهو مستند رسمي للمواطنين السعوديين يستخدم من أجل السفر للخارج، جواز السفر يتكون من 48 صفحة تتضمن معلومات خاصة بحامله مثل نوع الوثيقة، والاسم، ورمز الدولة، ورقم الجواز، وصورة حديثة لحامله مدون أسمه وعنوانه باللغة العربية والإنجليزية أيضاً يدون به الجنس، علاوة على تاريخ الميلاد وتاريخ الإصدار، والانتهاء، واسم الجهة الصادر منها الجواز هذا ويمكن للأعزب والمتزوج ورب الأسرة استخراج جواز سفر جديد إلكترونياً.

هذه الخدمة الإلكترونية مقدمة من وزارة الداخلية السعودية لتسهيل استخراج جواز سفر سعودي جديد إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المديرية العامة للجوازات بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل الإصابة ب فيروس كورونا (كوفيد 19 ) الذي اجتاح العالم منذ مارس 2020 كما يمكن توصيل الجواز الجديد بواسطة البريد السعودي في حالة تم طلب تلك الخدمة التي توفرها الوزارة ومن خلال موقع “ثقفني” سوف نستعرض معكم طريقة بسيطة وخطوات استخراج جواز سفر سعودي جديد إلكترونياً، وشروط الإصدار، ومراكز تقديم الخدمة ورقم خدمة العملاء والبريد الإلكتروني المتاح للإصدار أو تقديم شكاوى .

شروط إصدار جواز سفر سعودي جديد

عند استخراج جواز السفر الجديد لابد من توفر عدة متطلبات حتى تتم الموافقة على إصدار الوثيقة ومن أهم هذه الشروط:

تسديد كافة المخالفات المرورية إن وجدت على صاحب الجواز.

أثناء طلب الوثيقة لابد من تواجد المواطن داخل المملكة.

لابد من توفر صورة وبصمة للمواطن أو المواطنة.

لايكون طالب الوثيقة مرافق لأي شخص بجواز سفر أو لديه جواز سابق.

لايقل العمر عن 21 عام.

تسديد رسوم خدمة استخراج جواز سعودي جديد حسب المدة المطلوبة:

يتم تسديد مبلغ 300 ريال سعودي لطلب جواز مدته 5سنوات . تسديد 600 ريال حال طلب جواز مدة 10 سنوات.

مراكز تقديم خدمة إصدار جواز السفر السعودي

للحصول على خدمة إصدار الجوازات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية إلكترونياً عن طريق:

البوابة الإلكترونية أبشر والضغط على أيقونة الجوازات.

تطبيقات الهاتف والبريد إلكتروني.

خطوات استخراج جواز سفر مواطن سعودي عبر أبشر

الدخول إلى البوابة الإلكترونية أبشر. من القائمة الرئيسية اضغط المواطنين. اضغط خدمات الجوازات الإلكترونية خدمة إصدار جواز سفر جديد. تدوين جميع البيانات والمستندات المطلوب أزفافها بطريقة صحيحة وطلب توصيل الوثيقة ب البريد السعودي “سبل “عند الرغبة. تقديم الطلب و الانتظار حتى يتم إرسال إشعار برقم المعاملة.

أرقام الجوازات السعودية خدمة العملاء