شروط الألتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442، حيث أن القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية للثانوية العامة دورة العلوم الأمنية (65) والتي تم الإعلان عنها منذ ساعات، ومنذ أن تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي وأزداد البحث من قبل الشباب السعوديين الراغبين في نيل شرف لبس الزي العسكري وقد تمت عملية المفاضلة بكل شفافية وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة من الإدارة العامة للقبول المركزي التي تديرها وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية وإليكم شروط الألتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية.

قامت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية بأنة تم فتح باب القبول الرسمي لمطالبة الثانوية العامة للألتحاق بدورة العلوم الأمنية وقد تم وضع شروط للقبول.