شروط الألتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442، حيث أن القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية للثانوية العامة دورة العلوم الأمنية (65) والتي تم الإعلان عنها منذ ساعات، ومنذ أن تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي وأزداد البحث من قبل الشباب السعوديين الراغبين في نيل شرف لبس الزي العسكري وقد تمت عملية المفاضلة بكل شفافية وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة من الإدارة العامة للقبول المركزي التي تديرها وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية وإليكم شروط الألتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442.شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية.
قامت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية بأنة تم فتح باب القبول الرسمي لمطالبة الثانوية العامة للألتحاق بدورة العلوم الأمنية وقد تم وضع شروط للقبول.
- يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون المتقدم على كلية الملك فهد الأمنية لأئقاََ طبياً وذلك لطبيعة الدراسة.
- لايكون المتقدم قد أدين في جريمة مخلة للأخلاق والشرف والأحكام القانونية.
- أن يكون المتقدم خالياً من الأمراض أو الضعف الجنسي أو الضعف العقلي.
- أن يكون الوزن والطول متناسبان مع اللوائح الطبية.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، علمي، شرعي، نظام طبيعي أو بشرى.
- يجب أن يكون خريج العام الحالي 1442.
- لا يتم قبول خريج السنوات الماضية.
- يتم الفحص الطبي لة من خلال إدارة الكلية الأمنية.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الأختبارات التي وضعها مركز القبول بالكلية.
- أن لايكون متزوج من أجنبية أو مقيمة في السعودية.
- يجب أن لأيقل عمر المتقدم في بداية العام الدراسي عن 17 عام ولايزيد عن 22 عاماً.
- لايقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80 في المائة.
- أجتياز أختبارات القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70 في المائة.
- معادلة الشهادة إذا حصل عليها مقدم الطلب من جهة أخرى خارج المملكة.
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شروط الألتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442، حيث أن القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية للثانوية العامة دورة العلوم الأمنية (65) والتي تم الإعلان عنها منذ ساعات، ومنذ أن تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي وأزداد البحث من قبل الشباب السعوديين الراغبين في نيل شرف لبس الزي العسكري وقد تمت عملية المفاضلة بكل شفافية وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة من الإدارة العامة للقبول المركزي التي تديرها وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية وإليكم شروط الألتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1442.شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية.
قامت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية بأنة تم فتح باب القبول الرسمي لمطالبة الثانوية العامة للألتحاق بدورة العلوم الأمنية وقد تم وضع شروط للقبول.
- يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون المتقدم على كلية الملك فهد الأمنية لأئقاََ طبياً وذلك لطبيعة الدراسة.
- لايكون المتقدم قد أدين في جريمة مخلة للأخلاق والشرف والأحكام القانونية.
- أن يكون المتقدم خالياً من الأمراض أو الضعف الجنسي أو الضعف العقلي.
- أن يكون الوزن والطول متناسبان مع اللوائح الطبية.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، علمي، شرعي، نظام طبيعي أو بشرى.
- يجب أن يكون خريج العام الحالي 1442.
- لا يتم قبول خريج السنوات الماضية.
- يتم الفحص الطبي لة من خلال إدارة الكلية الأمنية.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الأختبارات التي وضعها مركز القبول بالكلية.
- أن لايكون متزوج من أجنبية أو مقيمة في السعودية.
- يجب أن لأيقل عمر المتقدم في بداية العام الدراسي عن 17 عام ولايزيد عن 22 عاماً.
- لايقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80 في المائة.
- أجتياز أختبارات القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70 في المائة.
- معادلة الشهادة إذا حصل عليها مقدم الطلب من جهة أخرى خارج المملكة.
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