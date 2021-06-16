معرفة فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2021 وموعد السداد عبر موقع المصرية للاتصالات

معرفة فاتورة التليفون الارضي يتابع اليوم أغلب المواطنين المصريين على شبكة الانترنت جميع الطرق التي تمكنهم من معرفة فاتورة التليفون الارضي، وآخر تحديثات لها عبر الموقع الالكتروني الرسمي لها على شبكة الانترنت، ونتابع معكم اليوم الطريقة الصحيحة لمعرفة قيمة فاتورتك، وقيمة الاستهلاك الخاص بك، وكذلك نورد لكم الرابط المباشر الصحيح للتفاصيل الخاصة بها، ومواعيد السداد المقررة من الحكومة، تابعوا معنا.

معرفة فاتورة التليفون الارضي

أعلنت الشركة المصرية القابضة للاتصالات المصرية we، عن جميع التفاصيل التي يمكنكم من خلالها معرفة فاتورة التليفون الارضي، وطرق السداد، ومواعيدها، ونعني هنا الفواتير الخاصة بشهر أبريل ومايو ويونيو والتي كالعادة تأتي مجمعة عن آخر ثلاثة أشهر، كما قررت أن أول يوم في تسديد قيمة الفواتير يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيوالجاري لعام 2021، والتي تستمر لمدة شهر وحتى يوم 15 يوليو القادم 2021، ومن بعدها يتم اجراءات رفع الحرارة وفصل الخط وتحويل الخط إلى مكالمات استقبال فقط، في حالة عدم السداد في الموعد المحدد، كما قامت الشركة برفع جميع الفواتير الخاصة بالعملاء في محافظات الجمهورية المختلفة عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت، حتى يستطيع العملاء معرفة جميع تفاصيل المكالمات الخاصة بهم بدون التوجهه إلى أي فرع من فروع الشركة أو السنترالات، منعاً للتزاحم، وتفادياً لخطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

رابط معرفة فاتورة التليفون الارضي 2021

من اجل معرفة فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2021 وسداد قيمة فواتيركم المستحقة برجاء اتباع التعليمات التالية.