العراق.. إسقاط طائرتين مسيرتين جنوبي بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين جنوبي العاصمة العراقية بغداد.
وقالت الخلية في بيان، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الكرطان جنوبي بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية.
كما أعلنت الخلية في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب شرقي بغداد.
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