مثول رئيس فرنسا الأسبق ساركوزى أمام المحكمة

جدة - نرمين السيد - مثل الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة لاستجوابه فى إطار قضية حول التجاوزات فى نفقات حملته الانتخابية عام 2012 التى تم استئناف النظر فيها قبل 3 أسابيع.





وبحسب "الشرق الأوسط"، جلس ساركوزى بعد دخوله إلى القاعة على كرسى إلى جانب المتهمين الآخرين، وعند افتتاح الجلسة وبطلب من رئيسة المحكمة وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب فى مواجهة المحكمة.

يُذكر أن ساركوزى تغيب عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة فى 20 مايو، وكان ممثلاً فيها بمحاميه تييرى هرتزوغ، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشتبه بأن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين وهم كوادر فى وكالة "بيغماليون" لتنظيم المناسبات والتى كانت مرتبطة بحزب ساركوزى السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة فى نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير فى النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية، وقد أدلوا بإفاداتهم فى وقت سابق.

وخلافًا للآخرين الذين وجهت إليهم تهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة، يمثل ساركوزى بتهمة "التمويل غير القانونى لحملة" انتخابية فقط. وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة قدرها 3.750 يورو (4.547 دولارًا).