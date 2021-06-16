بنك دبي الإسلامي يطرح صكوك الدولارات لمدة خمس سنوات، بنك دبي الإسلامي هو أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم خدمات متنوعة وشاملة لجميع العملاء، كما يمتلك 90 فرع داخل الدولة، بالإضافة إلى فروع أخرى في سبعة دول حول العالم، ويتطلع البنك إلى زيادة هذه الفروع لتعزيز وتطوير دوره بين البنوك، واستطاع البنك خلال هذه الفترة تقديم خدمات متنوعة متوافقة مع أحكام وسريعة الإسلام لما يزيد عن 1.7 مليون عميل.

دبي الإسلامي يطرح صكوك الدولارات لمدة خمس سنوات

قام بنك دبي الإسلامي اليوم الإثنين بتعيين بعض البنوك لترتيب عملية طرح صكوك بالدولار لمدة خمس سنوات، وهذه البنوك هي: بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك HSPS، شركة بيتك كابيتال للاستثمار، شركة تشارتد، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تكون إصدارات هذا التعاون بحجم 500 مليون دولار وقد تزيد أو تقل على حسب الوضع الحالي للأسواق.

إيرادات بنك دبي الإسلامي لعام 2020

بالنسبة لإيرادات بنك دبي الإسلامي، يقع بنك دبي الإسلامي في المرتبة الثانية بين أكبر البنوك الإسلامية حول العالم، حيث حقق صافي ربح حوالي 3.16 مليار درهم خلال العام الماضي، حيث تراجعت أرباح البنك بقيمة 38٪ عن العام الماضي التي بلغت 5.1 مليار درهم، لذا اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 20٪ على المساهمين أي 20 فلس للسهم الواحد عن أرباح 2020، أما إجمالي دخل البنك في عام 2020 فقد بلغت 13.142 مليار درهم مقابل 13.684 مليار درهم في 2019، و نلاحظ انخفاض طفيف في إجمالي الدخل على الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي الأمر الذي يبرز قوة علاقات البنك مع العملاء.