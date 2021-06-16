اعتماد الدليل الإرشادي لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بقرار من ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي تم اعتماد الدليل الإرشادي لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية سواء الموضوعية أم الاجرائية، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى إنجاز دعوى الأحوال الشخصية بشكل أسرع، والتي تلعب دور أساسي على كيان الأسرة، بالإضافة إلى إسراع تحقيق العدالة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية بداية من مرحلة التوجيه الأسري وحتى مرحلة تحضير الدعوى وتنفيذها.

اعتماد الدليل الإرشادي لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية

أكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن اعتماد الدليل الإرشادي للأحوال الشخصية أن إصدار واعتماد الدليل الإرشادي الجديد أكبر تنظيم وقاعدة للأحوال الشخصية بشكل سهل وبسيط، وذلك لتسهيل أمر الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمحاكم وأطراف النزاع، وأضاف أن الشيخ محمد بن سعود القاسمي حريص كل الحرص على العمل القضائي في الإمارة، كما أنه يطلق العديد من المبادرات والمشروعات التي تتبنى التطوير والابتكار، والارتقاء بعمل المحاكم، وكذلك الحفاظ على تماسك الأسرة وعدم تشتت أفرادها، مما ينعكس بشكل عام على المجتمع.

الدليل الإرشادي لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية

يقدم الدليل الإرشادي لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية كافة الإجابات والاستفسارات المتعلقة بالتوجيه الأسري والأحوال الشخصية، مما يمكن الباحث من الوصول إليها بشكل سريع في كافة الأوقات، و يتضمن الدليل الإرشادي الأسري كافة المنازعات الأسرية والإجراءات المتبعة لعمل دعوى النظر والفصل فيها، و النفقات والأجور، والضوابط المتبعة لتقديرها

وكذلك الضوابط الخاصة بوقوع الطلاق بجميع أنواعه، كما يتضمن الدليل النزاع القائم على الحضانة ورؤية الأطفال، وتنفيذ الأحكام التي تصدر في دعاوى مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تقدير النفقات والأجور ومدة رؤية الصغير بالاستعانة بجداول استرشادية خاصة بذلك.