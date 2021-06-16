رابط التسجيل في أشبال الأمة 2021 عبر موقع  preinscription للناجحين في شهادة التعليم الابتدائي وزارة التربية الوطنية بالجزائر

رابط التسجيل في أشبال الأمة 2021 حيث نتابع تسجيلات اشبال الامة والمقرر ان تبدأ رسميا بعد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر، هي واحدة من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في جميع الولايات في هذا التوقيت، حيث من المقرر ان يتم الإعلان رسميا عن نتائج الشهادة الخاصة بالتعليم الابتدائي رسميا خلال الأيام القادمة وتحديدا في يوم 18 من شهر يونيو، حيث يمكن لكافة الناجحين بعد اتمام شهادة التعليم الابتدائي التسجيل في الصف الأول المتوسط للموسم 2021 بسهولة وبشكل الكتروني، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بإجراء التسجيل الكترونيا لأشبال الأمة وكذلك طرح الرابط المفعل المستخدم في إجراء التسجيل.

موعد وشروط التسجيلات في اشبال الامة 2021

أعلنت مدارس أشبال الأمة عن الموعد الخاص ببداية بتسجيلها للالتحاق بالصف الاول المتوسط في المناطق المختلفة الموجود بها المدرسة في الجزائر، حيث من المقرر ان تبدأ عملية التسجيلات الكترونيا عقب الاعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي، حيث يتم تحديد مجموعة من الشروط اللازمة للتسجيل في اشبال الامة، اهمها ان يكون الطالب جزائري الجنسية، ان يكون من مواليد عام 2010 وبعد ذلك، ان يحصل الطالب على معدل يساوي 8/10 او يفوق ذلك لكي تم التسجيل، بالإضافة الى ضرورة الاحتفاظ باللياقة البدنية والصحة الجيدة لكي يتم الالتحاق.

رابط التسجيل في أشبال الأمة 2021

يمكن اجراء التسجيل بشكل الكتروني في مدارس أشبال الأمة وذلك في الموعد المحدد للتسجيل، وذلك مباشرة من خلال هذا رابط التسجيل في أشبال الأمة ، حيث تبدأ مرحلة التسجيل الأولى بعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية في جميع الولايات بداية من يوم 18 من شهر يونيو وحتى يوم 21 من شهر 7، على ان يتم انتقاء الطلاب للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب النتائج.