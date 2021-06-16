رابط صرف المنحة القطرية query.gov.ps شهر يونيو 2021 بقيمة 100$ وتصريحات العمادي

رابط صرف المنحة القطرية التي يتم صرفها شهريا أو دوريا حسب ما تقوم الحكمة القطرية بتحديد الموعد المقرر للصرف لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، حيث تسعة دولة قطر لدعم أهل القطاع عن طريق السبل الرسمية فيه بصرف 100$ للأسر الفقيرة والمتعففة والشباب الذين يعانوا من البطالة لأجل تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جراء محاصرة اقتصاد القطاع.

وزارة التنمية الاجتماعية

وتعاني الأسر الفلسطينية من سكان قطاع غزة من الفقر الكبير وقلة فرص العمل، حيث تنتشر البطالة والفقر بشكل كبير منذ أن تم محاصرة القطاع بما يزيد عن عشرة أعوام، ودعما للشعب الفلسطيني تقوم دولة قطر بإرسال عدد من المبالغ النقدية لأهل القطاع ليتمكنوا صرفها بالطرق الرسمية والاستفادة منها وفق عدد من الشروط والمعايير.

يكون المستفيد من الجنسية الفلسطينية المقيمة في قطاع غزة بشكل كامل.

يتم الصرف للأسر المكونة من أربعة أفراد فما يزيد.

يحق للمسجلين في كشوف وزارة التنمية الاجتماعية أن يتم إدراجهم ضمن المستفيدين من المنحة.

يصرف مبلغ 100$ لرب الأسرة الفلسطينية.

يتم الصرف بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يقوم السفير القطري محمد العمادي بتحديد موعد وآلية إرسال المبالغ إلى غزة.

يتم صرف المائة دولار من مكاتب البريد المنتشرة بالقطاع.

آليات الاستفادة من المنحة القطريةرابط صرف المنحة القطرية وكيفية الاستعلام

يقوم السفير القطري محمد العمادي بالاتفاق مع الجهات المسؤولة بالقطاع بتحديد الأعداد من الاسر الفلسطينية التي تستحق الدعم، ويتم تحديد مواعيد الدعم، على أن يتم الاتفاق على ألية الصرف فيما بعد، ويؤكد السيد العمادي دعم دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين وأن المساعدات تهدف لتخفيف العبء المعنوي والمادي على الأسر الفقيرة بالقطاع، على أن تقوم دول أخرى بإرسال عدد من المساعدات أيضا للقطاع في القطاع الطبي والإنشائي كما تم الإعلان في وقت قريب، ويتم الاستعلام عن المنحة القطرية بالخطوات التالية: