في غياب راموس.. سباق عربي خالص على لقب عميد لاعبي العالم

استغل الكويتي المخضرم بدر المطوع غياب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن المباريات الدولية مع منتخب إسبانيا، لينفرد بمطاردة المصري أحمد حسن في سباق عميد لاعبي العالم.

"الصقر" نجم الأهلي والزمالك السابق ما زال يسيطر على صدارة سباق عميد لاعبي العالم، بعدما شارك في 184 مباراة دولية مع المنتخب المصري، كان آخرها في عام 2012.

استغلال ناجح

قبل بطولة يورو 2020، خرج قائد ريال مدريد من حسابات لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، ليبتعد راموس كذلك عن سباق عميد لاعبي العالم ولو بصورة مؤقتة.

وهو الأمر الذي استغله بدر المطوع أفضل استغلال، ليطور رقمه ويوسع الفارق مع راموس الذي لعب 180 مباراة دولية.

وبظهور المطوع بقميص المنتخب الكويتي أمام تايوان في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، رفع رصيده الدولي إلى 184 مباراة.

سباق عربي خالص

السباق الآن تحول إلى عربي خالص، بعد خروج راموس، وعدم وجود أي لاعب في بطولتي كوبا أميركا أو يورو 2020 ضمن المنافسين على القمة.

حسن لن يضيف المزيد من المباريات الدولية إلى رصيده نظرا لاعتزاله منذ سنوات، لكن المطوع يمكنه فعل ذلك بلعب مباراة واحدة إضافية لتجريد النجم المصري السابق من لقب العميد.

وكان حسن قد فعل الأمر نفسه مع مواطنه حسام حسن الذي توقف رصيده الدولي عند 170 مباراة، ليتراجع للمركز السابع.

وسبق حسام حسن في فقدان لقب عميد لاعبي العالم، الحارس السعودي المميز محمد الدعيع، الذي وصل إلى 178 مباراة دولية قبل أن يعلق قفازه ويعتزل.