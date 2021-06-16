رابط الاستعلام عن نظام سهل التابع لوزارة الصحة السعودية والتسجيل 1442

رابط الاستعلام عن نظام سهل ، الذي تم تدشينه من قبل وزارة الصحة، بالمملكة العربية السعودية، وهو نظام إلكتروني يمكن المواطنين السعوديين، من تسجيل كافة معاملاتهم مع وزارة الصحة، بالتعاون مع مركز المعلومات، ليتم إرسالها بشكل مباشر للمستشفيات، بغرض توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي، عن طريق استخدام سهل أون لاين، واستخدام البرنامج متاح للمواطنين السعوديين، وأيضًا المقيمين على أراضي المملكة، كما يتم تقديم الخدمة الإلكترونية أيضًا، للشركات كما للأفراد، أي أن أبرز أهداف برنامج سهل وزارة الصحة أون لاين، هو تحويل المعاملات والخدمات من ورقية لمعاملات إلكترونية، وهو ما يتفق ورؤية المملكة 2030م، التي تم تدشينها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي من أبرز أهدافها العمل على راحة المواطن السعودي.

رابط الاستعلام عن نظام سهل

إضافة لما سبق ذكره عن نظام سهل وزارة الصحة، فإن النظام يقدم خدمة العملاء، عن طريق الاتصال بالأرقام 0112125555 تحويلة 2222، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]، كما أن النظام يعمل على تقديم عدة خدمات إلكترونية، توفرها وزارة الصحة السعودية، نذكرها بالترتيب التالي :

أولًا خدمة التحقق من شهادات التعريف.

أيضًا خدمة الاستعلام عن معاملة.

كذلك خدمة الخطابات الإلكترونية، وأيضًا التوقيع عليها.

وأيضًا خدمة استرجاع المعاملات وحفظها وأيضًا سحبها.

كذلك إمكانية تناقل المعلومات والبيانات، من خلال الإنترنت بيم موظفين الصحة السعودية.

رابط الاستعلام عن خدمة نظام سهل بالسعودية

كذلك بإمكان المواطنين والمقيمين، في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن المعاملات من خلال نظام سهل بالسعودية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية. ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، قسم الاستعلام عن المعاملة. يلي ذلك تعبئة تاريخ السنة الهجرية، ورقم المعاملة. في النهاية، قم بالضغط على أيقونة البحث، وستظهر كافة البيانات الخاصة بالمعاملة، المراد الاستفسار عنها.

كيفية تحميل برنامج سهل أون لاين

في النهاية لراغبي تحميل تطبيق نظام سهل، وزارة الصحة السعودية، اتباع الخطوات التالية: