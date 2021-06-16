نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2021 وطريقة حساب نسبتك المئوية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2021 برقم الجلوس، يبحث عنها العديد من أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية، حيث اقترب موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بالدقهلية، مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وقرب انتهاء تصحيح أوراق الطلاب، أملاً من أولياء الأمور التحاق أبنائهم بتنسيق الثانوي ودخلوهم الثانوي العام، مما يساعدهم على التحاقهم بالتعليم الجامعي، أملا في مستقبل أفضل لفلذات أكبادهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

مع موعد نهاية امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالدقهلية، الموافق يوم الاثنين 7 يونيو2021، وقد بدا التصحيح بالفعل لمدة خمسة عشر يوم للتصحيح واعمل الكنترول بمدرسة ابن لقمان ومدرسة سيدي ياسين، حيث متوقع ظهور النتيجة أول الأسبوع القادم، يوم الأحد 20 يونيو 2021 على موقع مديرية التربية والتعليم.

إعلان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نتائج الامتحانات

قد صرح السيد على عبد الرؤف احمد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه قد قام 112,986 طالب بأداء امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، من خلال 646 لجنة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، في ظل اتخاذ كل الاحتياطات بكل حزم ودقة، للتصدي للموجة الثالثة، للظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، في ظل توجهات الحكومة بمراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

وقد تحدد موعد مبدأي لظهور النتيجة يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021 لظهور النتائج من على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية. وسيتم توفير النتائج على عدة مواقع رسمية أخرى لإعلان النتيجة. بشكل مجاني، كما يمكنك الحصول على النتيجة برقم الجلوس من الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم بالدقهلية.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية

فور صدور النتيجة ستستطيع التعرف على معدل درجات الطالب في كل المواد عبد الجدول التالي:

المادة الدرجة النهائية درجة النجاح اللغة العربية 80 40 اللغة الإنجليزية 60 30 الدارسات الاجتماعية 40 20 الرياضيات 60 30 العلوم 40 20 المجموع الكلى 280 140

كما تستطيع حساب النسبة المئوية للطلب بمعادلة بسيطة. أن تقوم بجع الدرجات التي حصل الطالب عليها في المواد السابقة. ثم قم بضرب المجموع في 100 وقم بقسمة الناتج على 280، تابع معنا فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية.