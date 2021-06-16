رسائل تظهر ضغط ترامب على وزارة العدل للنظر فى مزاعم حول سرقة الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أظهرت رسائل بريد إلكترونية من وزارة العدل الأمريكية ومسؤولين بالبيت الأبيض أن الرئيس السابق دونالد ترامب ضغط على النائب العام بالوكالة آنذاك "جيفرى روزينن" للنظر فى مزاعم "كاذبة وغريبة" حول سرقة انتخابات 2020 الرئاسية.





أوضحت قناة "سي.إن.إن" الأمريكية أن رسائل البريد الإلكترونى أظهرت كيف ضغط مساعد البيت الأبيض ورئيس الأركان وحلفاء آخرين على وزارة العدل للتحقيق فى مزاعم تزوير الناخبين فى انتخابات 2020، وكيف وجه ترامب الحلفاء لدفع جيفرى روزينن للانضمام إلى المسعى القانونى للطعن فى نتيجة الانتخابات فى ذلك الوقت.

وأضافت القناة أن تلك المزاعم قد تزامنت مع الاستعداد آنذاك لقيادة روزينن وزارة العدل الأمريكية فى ديسمبر من العام نفسه.

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن هذه التقارير جاءت وفقاً لمجموعة من رسائل البريد الإلكترونى التى نشرها الديمقراطيون فى لجنة الرقابة بمجلس النواب.

وتطرقت الوثائق إلى كيفية مواجهة روزينن وتعامله مع الضغط السياسى القادم من البيت الأبيض.

وتابعت القناة قائلة إن مساعد ترامب أرسل فى 14 ديسمبر الماضى إلى روزينن والمسؤول فى وزارة العدل ريتشارد دونوجو وثيقة تتعلق بمزاعم تزوير للناخبين فى مقاطعة أنتريم بولاية ميتشيجان.

وأرسل بالفعل، حسب "سى إن إن"، أحد مساعدى دونوجو الوثيقة إلى الادعاء العام الأمريكى عن المقاطعات الشرقية والغربية فى ميتشيجان.. وبعد أقل من ساعة، كتب ترامب على تويتر أن بار سيغادر وزارة العدل قبل عيد الميلاد بقليل ما رفع روزينن ودونوجيو إلى الصدارة فى وزارة العدل فى ذلك التوقيت.