زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقالت "سبوتنيك"، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إن زلزالا بقوة 4.2 درجة ضرب جنوب إسرائيل على 68 كيلومترا شمال إيلات. وشعر السكان بالزلزال فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، كما شعر الأردن بالزلزال، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

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