البرازيل تسجل 2.468 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبالتالى وصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا فى البرازيل، يوم الثلاثاء، إلى 490 ألفا و696 شخصا. وسجلت البلاد ما مجموعه 17 مليونا و533 ألفا و221 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء فى العام الماضي. وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند، إضافة إلى تسجيلها ثانى أكبر حصيلة وفيات بكورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة.

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