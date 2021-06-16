“بالهاتف” استخراج onec.dz رابط نتائج السانكيام (الخامس الابتدائي) برقم التسجيل

onec.dz رابط نتائج السانكيام بعد الانتهاء التام من أعمال التصحيح كما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين عن انتهائها، حيث تقوم الوزارة بنشر البيانات الكاملة حول أعمال الاختبارات والتصحيح والإعلان عن النتائج، وقد قامت بنشر الجدول الزمني لإعلان نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية، ويتابع طلاب الصف الخامس جميع اخبار النتائج وموقع استخراجها.

موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين عن نشر الجدول الزمني لنتائج الطلاب، وتقوم بالالتزام بالجدول الزمني الذي تقوم بإعلانه لنشر نتائج الطلاب، وبدا الإعلان بنشر نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية، من الأول وحتى الرابع الابتدائي، بإعلان كشف نقاط الطلاب بقضاء ولي الأمر، بينما تقوم بنقل نتائج السانكيام على الرابط الرسمي لنتائج الطلاب بالرقم السري الخاص لكل طالب.

موعد إعلان نتائج السانكيام 2021

انتهت اختبارات السانكيام في 2 جوان وسط إجراءات مشددة، وأعلنت المتحدث بأخبار الوزارة أن تصحيح أوراق الطلاب قد انتهى تماما ويتبقى إرسالها إلى مركز إعلان النتائج، وأن الموعد المقرر مسبقا للإعلان عنها لم يتغير حيث سيكون في 20 جوان 2021، وقد يتقدم تاريخ إعلان النتائج يوما أو يومين ولكن لن يتأخر.

يتم الدخول على رابط النتائج الرسمي وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل، وهو الرقم الذي حصل عليه الطالب في بداية العام. يتم إدخال الرقم السري، مكون من أربعة أرقام ويكون موجود أسفل صفحة استدعاء الطالب. يقوم الطالب بالإجابة على السؤال للتأكد أن المستخدم ليس روبوت. يتم اختيار “استظهار النتيجة”.

يقوم الطالب الناجح باستخراج شهادات السانكيام بينما يكون على الراسبين التوجه إلى موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين لسبب موعد اختبارات الدور الثاني، ويكون استخراج شهادات الناجحين كالتالي: يتم الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يقوم المستخدم بتتبع القوائد في الصفحة ثم يتم اختيار “المرحلة الابتدائية”. يتم اختيار “الشاهدة الابتدائية” من القائمة. يقوم بالدخول على “الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021”.

استخراج onec.dz رابط نتائج السانكيامكيفية استخراج شهادات السانكيام