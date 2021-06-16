لينك مباشر لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني من فضاء أولياء التلاميذ(ابتدائي-متوسط-ثانوي)

لينك مباشر لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني ، تزداد عمليات البحث عن أهم تفاصيل التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الذي قد أطلقتها وزارة التربية الوطنية حتى توفر الكثير على أولياء الأمور لاستخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني، كما أنه من أحد المواقع الالكترونية الهامة جداً والتي تعمل من خلال توفير العديد من الخدمات لجميع المواطنين الذين لديهم أطفال بالمراحل التعليمية المختلفة.

لينك مباشر لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني

نقدم إليكم اليوم تفاصيل واحد من أهم المواقع الالكترونية التي تم إطلاقها على ساحة الانترنت من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية حتى تساعد أبنائها أن يحصلوا على نتائجهم باستمرار دون أن يتعذبوا حتى يحصلوا عليها.

تساعد المنصة أولياء الأمور أن يقوموا باستخراج كشف نقاط نتائجهم للفصل الدراسي الثاني 2021 التي مر في أصعب الظروف والتي جعل الوزارة تقوم بإطلاق تلك المنصة تخوفاً منها على أبنائها أن يصابوا بفيروس كوفيد 19، وسوف توم الوزارة بالإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة فلابد من أن تباردر بالتسجيل في فضاء أولياء التلاميذ حتى تتمكن من الحصول عليها.

وضعت الوزارة بعض من الخطوات التي يتوجب على الطلاب الالتزام بها وتنفيذها بشكل كامل حتى يتمكن كلاً منهم الاستعلام عن نتائج الطلاب والحصول على كشف بها وتتمثل الخطوات فيما يلي: