نقدم لكم اليوم رابط الحصول على نتائج الشهاده الابتدائيه والإعدادية في الجزائر، وإليكم رابط فضاء أولياء التلاميذ للحصول على نتائج المراحل الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالرقم الوطني في الجزائر، عنوان شغل محركات البحث بصورة ملحوظة وخاصة مع اقتراب موعد إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة فالجميع يريد الاطمئنان على درجات ونقاط نتائج ابنائهم وخاصة ان هذا الرابط هو الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من التعرف على النتائج.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

في ضوء الوباء المستجد قررت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بطرح مواقع يمكن أولياء الأمور من التعرف بمستوى ودرجات ابنائهم بصورة الكترونية معنا للتجمعات التي قد تكون سبب في انتشار الوباء.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط فضاء

منذ قليلا صرحت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن قرب موعد اعلان النتائج خلال الفترة من 16 يونيو الى 20 يونيو 2021 عبر رابط فضاء من أجل اطمئن الجميع وأكدت على ضرورة التسجيل على رابط فضاء لكى تتمكن من استعلام النتيجة فور إعلانها، لذا فالجميع يريد معرفة طرق التسجيل من أجل الاستعلام فإن كنت تبحث عن طريقة التسجيل فتابع معنا فيما يلي