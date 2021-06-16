نقدم لكم اليوم رابط الحصول على نتائج الشهاده الابتدائيه والإعدادية في الجزائر، وإليكم رابط فضاء أولياء التلاميذ للحصول على نتائج المراحل الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالرقم الوطني في الجزائر، عنوان شغل محركات البحث بصورة ملحوظة وخاصة مع اقتراب موعد إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة فالجميع يريد الاطمئنان على درجات ونقاط نتائج ابنائهم وخاصة ان هذا الرابط هو الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من التعرف على النتائج.رابط فضاء أولياء التلاميذ
في ضوء الوباء المستجد قررت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بطرح مواقع يمكن أولياء الأمور من التعرف بمستوى ودرجات ابنائهم بصورة الكترونية معنا للتجمعات التي قد تكون سبب في انتشار الوباء.خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط فضاء
منذ قليلا صرحت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن قرب موعد اعلان النتائج خلال الفترة من 16 يونيو الى 20 يونيو 2021 عبر رابط فضاء من أجل اطمئن الجميع وأكدت على ضرورة التسجيل على رابط فضاء لكى تتمكن من استعلام النتيجة فور إعلانها، لذا فالجميع يريد معرفة طرق التسجيل من أجل الاستعلام فإن كنت تبحث عن طريقة التسجيل فتابع معنا فيما يلي
- في البداية عليك الدخول على رابط فضاء الخاص بأولياء الأمر.
- إذا كان لديك حساب مسبق على هذا الموقع فقم بتسجيل الدخول بصورة مباشرة.
- قم بإنشاء حساب جديد خاص بك إذا لم تكن تمتلك حساب وذلك من إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك.
- قم بالضغط على الايقونة الخاصة بنتائج طلاب الفصل الدراسي الثاني.
- ثم قم بتحديد المرحلة التعليمية.
- وبعد ذلك قم بإدخال اسم الطالب رباعي والرقم السري الخاص به.
- ثم قم بالضغط على الايقونة الخاصة بالاستعلام.
- إلى هنا تكون قد تمكنت من الاستعلام عن النتيجة بصورة مباشرة.
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نقدم لكم اليوم رابط الحصول على نتائج الشهاده الابتدائيه والإعدادية في الجزائر، وإليكم رابط فضاء أولياء التلاميذ للحصول على نتائج المراحل الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالرقم الوطني في الجزائر، عنوان شغل محركات البحث بصورة ملحوظة وخاصة مع اقتراب موعد إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة فالجميع يريد الاطمئنان على درجات ونقاط نتائج ابنائهم وخاصة ان هذا الرابط هو الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من التعرف على النتائج.رابط فضاء أولياء التلاميذ
في ضوء الوباء المستجد قررت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بطرح مواقع يمكن أولياء الأمور من التعرف بمستوى ودرجات ابنائهم بصورة الكترونية معنا للتجمعات التي قد تكون سبب في انتشار الوباء.خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط فضاء
منذ قليلا صرحت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن قرب موعد اعلان النتائج خلال الفترة من 16 يونيو الى 20 يونيو 2021 عبر رابط فضاء من أجل اطمئن الجميع وأكدت على ضرورة التسجيل على رابط فضاء لكى تتمكن من استعلام النتيجة فور إعلانها، لذا فالجميع يريد معرفة طرق التسجيل من أجل الاستعلام فإن كنت تبحث عن طريقة التسجيل فتابع معنا فيما يلي
- في البداية عليك الدخول على رابط فضاء الخاص بأولياء الأمر.
- إذا كان لديك حساب مسبق على هذا الموقع فقم بتسجيل الدخول بصورة مباشرة.
- قم بإنشاء حساب جديد خاص بك إذا لم تكن تمتلك حساب وذلك من إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك.
- قم بالضغط على الايقونة الخاصة بنتائج طلاب الفصل الدراسي الثاني.
- ثم قم بتحديد المرحلة التعليمية.
- وبعد ذلك قم بإدخال اسم الطالب رباعي والرقم السري الخاص به.
- ثم قم بالضغط على الايقونة الخاصة بالاستعلام.
- إلى هنا تكون قد تمكنت من الاستعلام عن النتيجة بصورة مباشرة.
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