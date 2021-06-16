رجل تحت الفستان.. فيديو لعروس في موقف محرج يوم زفافها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف، رصد موقفا محرجا تعرضت له عروس في الفلبين.
وظهرت عروس برفقة عريسها في الفيديو، وهما يسيران إلى المكان المخصص لهما في الزفاف، إلا أن الأمور لم تنتهي كما كان مخططا لها.
وبدت العروس تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعا من الأمام، كما جرت العادة في تصاميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة.
وكانت المفاجأة وجود شخص تحت فستان العروس، تنحصر مهمته على جعله مرفوعا، ليظهر بشكل أنيق وملفت.
ورصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان، بعدما فشل في إخفاء خروجه من الثوب.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن حفل الزفاف الذي شهد الحادثة الطريفة، قد أقيم في الفلبين.
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