هزة أرضية خفيفة تضرب جنوب البحر الميت

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، منطقة جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 4.1 على مقياس "ريختر".

وأفادت وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، إنه في حدود الساعة 02:08 صباح اليوم، ضربت هزة أرضية خفيفة منطقة جنوب البحر الميت، وكانت بقوة 4.1 على مقياس ريختر، ويبلغ عمقها 10 كم في باطن الأرض.

وأشارت إلى أن الهزة حدثت على خط عرض 30.20 شمالا وخط طول 35.01 شرقا، مشيرة إلى أن النتائج أولية ويمكن التعديل عليها لاحقا.

وأوضحت أن بؤرة الهزة الأرضية تبعد 43 كم جنوب غرب مدينة البتراء الأردنية، وعلى مسافة 120 كم جنوب شرق بئر السبع و148 جنوب مدينة الخليل و175 كم جنوب مدينة القدس.

يذكر أن هذا النوع من الزلازل يقع ضمن النشاط الطبيعي لأنظمة الصدوع في منطقة البحر الميت.