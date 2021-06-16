تفجير قاعدة عسكرية فى كولومبيا وإصابة 36 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "إيل تييمبو" الكولومبية إن مجهولين قاموا بتفجير سيارتين مفخختين داخل قاعدة للجيش الكولومبي. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات. وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا فى الحادث، حيث أعلن رئيس الجمهورية إيفان دوكى أنه أوعز لوزير الدفاع دييغو مولانو بالتوجه إلى مكان التفجير لمعرفة ملابسات الحادث

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