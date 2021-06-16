باكستان تقر استخدام أسترازينيكا لمن هم أقل من 40 عاما

جدة - نرمين السيد - وتعتمد باكستان بدرجة كبيرة على تحويلات مواطنيها العاملين بالسعودية، وتستخدم بشكل أساسى لقاحات "سينوفارم" و"كانسينوبايو" و"سينوفاك" فى حملتها للتطعيم، وكانت حتى الآن تستخدم لقاح "أسترازينيكا" فقط لمن تزيد أعمارهم على 40 عاما.

وقال فيصل سلطان، مستشار رئيس الوزراء الباكستانى لقطاع الصحة، إن السلطات السعودية لم تقر اللقاحات الصينية، ولذلك لا يزال يتعين على من تلقوها البقاء فى الحجر الصحى، وهو أمر مكلف بالنسبة للكثيرين.

وأضاف سلطان لقناة "جيو" التلفزيونية: "اعتبارا من اليوم رفعنا حظر استخدام أسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما".

وأقرت السعودية أربعة لقاحات مضادة لكورونا للوافدين إلى أراضيها الراغبين فى تجنب الدخول فى الحجر الصحي، هى "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" و"جونسون اند جونسون".

وتلقت باكستان 1.2 مليون جرعة من "أسترازينيكا" من خلال برنامج "كوفاكس".