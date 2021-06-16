تونس: مستعدون للدفاع عن حق مصر والسودان فى مياه النيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الجرندى فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية المخصصة لقضية سد النهضة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن الجرندى أكد -فى كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية لبلورة التحرك المناسب لحشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية الذى بادرت تونس بالدعوة لعقده- أهمية حشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية من خلال وضع آليات متابعة وخطة تحرك عاجل لدى أهم الفاعلين على الساحة الدولية ومختلف المنظمات والتجمعات الإقليمية، مجددا استعداد تونس لمواصلة جهودها للدفاع عن قضية الشعب الفلسطينى فى منظمة الأمم المتحدة وفى مجلس الأمن الدولى.

كما أشار البيان إلى أن الجرندى شدد على ضرورة مساندة السلطة الانتقالية فى ليبيا فى جهودها لاستكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية وفق خارطة الطريق والوصول بالبلاد إلى الاستحقاقات الانتخابية فى ديسمبر المقبل، بما يسهم فى إعادة الأمن والاستقرار فى هذا البلد الجار ويعيد لليبيا سيادتها الكاملة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ودعا إلى ضرورة التوافق بشأن عودة الجانب العربى إلى لعب دوره فى العملية السياسية الجارية بسوريا بما يحفظ وحدتها وسيادتها.