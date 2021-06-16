الهند تسجل 62224 إصابة جديدة بكورونا و2542 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ حاليا 29.63 مليون في حين يبلغ مجمل الوفيات 379573 بعد تسجيل 2542 وفاة .

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