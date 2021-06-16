اطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021 كشف نقاط نتيجة الشهادة الابتدائية برقم التسجيل

اطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021 بعد انتهاء فترة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية داخل جمهورية الجزائر، أصبح اليوم البحث مكثف على طريقة اطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021، والذي يتمكن من خلالها اولياء أمور الطلاب من معرفة كشوفات النتائج والدرجات التي حصل عليها أبنائهم، واليوم سوف نناقش جميع المعلومات التي تختص بهذا الموضوع، ونورد لكم الرابط الرسمي المباشر للموقع المراد الاستعلام بداخله، وكذلك نعرفكم على الخطوات الصحيحة المناسبة التي يمكنكم من خلالها عمل الاستعلام، تابعوا معنا وسوف نجيب عن جميع أسئلتكم بما فيها الموعد المقرر لظهور النتائج.

اطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021

يمكنكم الآن القيام بخدمة اطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021 من خلال المنصة التعليمية الأولى في الجزائر وهي منصة فضاء أولياء التلاميذ، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم الجزائرية برفع جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية عبر هذه المنصة، وحتى تصل إلى أولياء أمورهم بمنتهى السهولة واليسر، عبر أجهزة الجوال الخاصة بهم والتي قاموا بتنزيل التطبيق الخاص بالمنصة عليها، ودون الحاجة إلى النزول إلى المدراس، والتعرض لخطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتفشي في البلاد، ويأتي هذا كله في ظل حفاظ الدولة على الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، وهو الأمر نفسه الذي اتبعته الدولة في فترة انعقاد الامتحانات الخاصة بالطلاب، والتي تمت في ظروف استثنائية.

خطوات اطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021

يمكنكم اليوم عمل اطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021 والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام القادمة من خلال الخطوات التالية.