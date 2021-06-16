ألمانيا تسجل 1455 إصابة جديدة بكورونا و137 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و717625 بعد تسجيل 1455 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90074 بعد تسجيل 137 وفاة جديدة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.