الأن كشف نقاط الفصل الثاني tharwa.education.gov.dz فضاء أولياء التلاميذ 2021 بالهوية وزارة التربية الوطنية  

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن كيفية الأطلاع عن كشف نقاط التلاميذ وذك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي خصصته الوزارة للإطلاع على نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة من الأبتدائية والمتوسطة والثانوية، كما اكدت الوزارة على أولياء الأمور ضرورة سرعة تسجيل بيانات الطلاب عبر الموقع ليتمكنوا من استخراج نتائجهم عقب الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021tharwa.education.gov.dzموقع فضاء أولياء التلاميذ 2021
ينتظر طلاب المرحلة الأبتدائية فى الجزائر الان إعلان نتائجهم للفصل الدراسي الثاني، تلك التي سيتم إعلانها عبر فضاء أولياء التلاميذ، مشيراً إلى أن النتيجة ستعلن يوم 20 جوان الجاري.أهم الخدمات التي يقدمها فضاء أولياء التلاميذ
- إمكانية الإطلاع على كشف نقاط التلاميذ دون الحاجة لذهاب للمدرسة.
- حلقة الوصل بين الطالب والمعلم، وتسهيل التواصل بينهم لشرح الدروس.
- يقدم الموقع خدمة التعرف على نتائج الفصل الثاني من خلال الرسالة النصية على رقم #567*
ينوضح لكم الأن الخطوات التي يجب إتباعها لإتمام عملية التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ لإستخراج كشف نقاط الطلاب فى جميع المراحل التعليمية المختلفة:
- أولاً الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذtharwa.education.gov.dz
- الضغط على كلمة تسجيل وكتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور.
- الضغط على الموافق على شروط الموقع.
- استكمال البيانات من خلال كتابة اسم الطالب رباعي باللغة العربية والفرنسية.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- وبذلك تكون قد انتهيت من عملية التسجيل بنجاح ويستطيع الطالب الأن استخراج نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلانها يوم 20 جوان الجاري، وذلك للمرحلة الأبتدائية.
بدأ الجميع الأن من الطاب وأولياء الأمور التطرق لمعرفة لينك الدخول لبوابة الثروة للإطلاع على كشف نقاط التلاميذ فى جميع ولايات الجزائر، فسيتم إعلان كشف النقاط يوم 20 جوان بشكل رسمي للمرحلة الأبتدائية، مشيراً إلى أن الاستعلام عن النتيجة سيكون عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ فقط، فبادر الأن بالتسجيل عبر الموقع ومتابعة إعلان كشف النقاط.
وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم محتوي خاص بكشف نقاط الفصل الثاني المنتظر إعلانها خلال أيام قليلة.. فى انتظار تعليقاتكم للمساعدة فى استخراج كشف نقاط التلاميذ.
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أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن كيفية الأطلاع عن كشف نقاط التلاميذ وذك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي خصصته الوزارة للإطلاع على نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة من الأبتدائية والمتوسطة والثانوية، كما اكدت الوزارة على أولياء الأمور ضرورة سرعة تسجيل بيانات الطلاب عبر الموقع ليتمكنوا من استخراج نتائجهم عقب الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021tharwa.education.gov.dzموقع فضاء أولياء التلاميذ 2021
ينتظر طلاب المرحلة الأبتدائية فى الجزائر الان إعلان نتائجهم للفصل الدراسي الثاني، تلك التي سيتم إعلانها عبر فضاء أولياء التلاميذ، مشيراً إلى أن النتيجة ستعلن يوم 20 جوان الجاري.أهم الخدمات التي يقدمها فضاء أولياء التلاميذ
- إمكانية الإطلاع على كشف نقاط التلاميذ دون الحاجة لذهاب للمدرسة.
- حلقة الوصل بين الطالب والمعلم، وتسهيل التواصل بينهم لشرح الدروس.
- يقدم الموقع خدمة التعرف على نتائج الفصل الثاني من خلال الرسالة النصية على رقم #567*
ينوضح لكم الأن الخطوات التي يجب إتباعها لإتمام عملية التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ لإستخراج كشف نقاط الطلاب فى جميع المراحل التعليمية المختلفة:
- أولاً الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذtharwa.education.gov.dz
- الضغط على كلمة تسجيل وكتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور.
- الضغط على الموافق على شروط الموقع.
- استكمال البيانات من خلال كتابة اسم الطالب رباعي باللغة العربية والفرنسية.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- وبذلك تكون قد انتهيت من عملية التسجيل بنجاح ويستطيع الطالب الأن استخراج نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلانها يوم 20 جوان الجاري، وذلك للمرحلة الأبتدائية.
بدأ الجميع الأن من الطاب وأولياء الأمور التطرق لمعرفة لينك الدخول لبوابة الثروة للإطلاع على كشف نقاط التلاميذ فى جميع ولايات الجزائر، فسيتم إعلان كشف النقاط يوم 20 جوان بشكل رسمي للمرحلة الأبتدائية، مشيراً إلى أن الاستعلام عن النتيجة سيكون عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ فقط، فبادر الأن بالتسجيل عبر الموقع ومتابعة إعلان كشف النقاط.
وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم محتوي خاص بكشف نقاط الفصل الثاني المنتظر إعلانها خلال أيام قليلة.. فى انتظار تعليقاتكم للمساعدة فى استخراج كشف نقاط التلاميذ.
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