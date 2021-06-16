رابط نتائج السانكيام برقم التسجيل شهادة الابتدائي فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط

كشف نقاط نتائج السانكيام الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ من الكلمات المتصدرة لعملية البحث في معظم محركات البحث مثل جوجل، وهذا بعدما قام الطلاب بحضور اختبارات شهادة التعليم المتوسط والانتهاء منها للفصل الدراسي الثاني من هذا العام، لهذا نجد العديد من المواطنين الجزائريين سواء أوليا الأمور أو التلاميذ يترقبون خلال هذه الأيام الإعلان عن ظهور النتيجة المرحلة الابتدائية والمحدد ظهورها بعد ساعات قليلة على موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط التابع لوزارة التربية الوطنية في الجزائر، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة استخراج نتيجة السانكيام 2021.

مع الإعلان القادم لنتائج السانكيام 2021 في الجزائر يهتم أولياء الأمور وكذلك الطلاب من خلال البحث المستمر بالعثور على موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الفصل الدراسي الثاني لاستخراج قائمة نقاط نتائج السانكيام، والاستفسار عن أي شيء وافهم جميع المعلومات والأمور ذات الصلة بعملية التعليم في جمهورية الجزائر الديمقراطية، ولكي يستفيد ولي أمر التلميذ من كل هذه المزايا والخدمات التي يوفرها له موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط يجب عليه أولا التسجيل.

وفي إشارة من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية أن عملية تصحيح الأوراق مستمرة داخل 62 مركز للتصحيح في مختلف جمهورية الجزائر الديمقراطية، وذلك حتى يتم الانتهاء في أقرب وقت ممكن من نتائج التعليم الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2021 ويأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة والتي حددت ميعاد ظهور نتائج السانكيام 2021 رسميا يوم 20 جوان برقم التسجيل لجميع الولايات داخل الجمهورية الجزائرية الجزائر.

يمكنك الحصول على كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2021 للفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد الدرجات لكل طالب وإليكم خطوات استخراج نتائج السانكيام: