زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، فأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب فى حدوث موجات مد عاتية تسونامى.

يشار إلى أن مجموعة جزر الملوك، والمعروفة باسم مالوكو أو مولوكاس، هى أرخبيل يقع فى بحر باندا بإندونسيا، وتتألف من مقاطعتين: مالوكو الشمالية ومقاطعة مالوكو.