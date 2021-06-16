جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، فأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ومن غير المتوقع أن يتسبب فى حدوث موجات مد عاتية تسونامى.
يشار إلى أن مجموعة جزر الملوك، والمعروفة باسم مالوكو أو مولوكاس، هى أرخبيل يقع فى بحر باندا بإندونسيا، وتتألف من مقاطعتين: مالوكو الشمالية ومقاطعة مالوكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال عنيف يضرب إندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.