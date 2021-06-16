الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة بيتا بنابلس، وفى الخليل اعتقلت 8 أشخاص، كما اعتقلت شابين من طولكرم، وفى رام الله اعتقلت 7 مواطنين بينهم مصاب.

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