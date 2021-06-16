الكرملين: نحتاج للبدء فى مفاوضات مع واشنطن بشأن الحد من التسلح

جدة - نرمين السيد - تستضيف جنيف السويسرية اليوم، الأربعاء، أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تولى الأخير منصب الرئيس الأمريكى فى يناير 2021، وستجرى المحادثات فى الوقت الذى أكد فيه كلا الطرفين أن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة.
وسبق أن أعلن يورى أوشاكوف، نائب الرئيس الروسى، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث "القضايا التى تمثل مباعث إزعاج مشترك فى العلاقات الثنائية"، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع فى الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجانى الأرمنى فى قره باغ.
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