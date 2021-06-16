عاجل.. إصابة فلسطينية بحجة محاولة دهس جنود إسرائيليين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بإصابة فلسطينية بجروح خطيرة، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحى عليها، بحجة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن جنود إسرائيليين.





بدوره، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أنه جرى تحييد امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من قرية حزما قرب رام الله. يأتى هذا الحادث، غداة مسيرة الأعلام والتوتر الذى أفرزته، مع توجيه إسرائيل مساء أمس ضربات على قطاع غزة إثر إطلاق بالونات حارقة تسببت بعدد من الحرائق.

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