الرئيس التونسى يتوجه إلى إيطاليا فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الرئاسة التونسية، فإنه من المقرر أن يلتقى الرئيس قيس سعيد، خلال الزيارة الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى. وأشارت الرئاسة إلى أن الزيارة تمثل مناسبة متجددة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا فى عدة مجالات، ومزيد من ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

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